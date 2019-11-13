رياضة | نجم توتنهام يعلن البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يعلن البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داني روز الظهير الأيسر لفريق توتنهام الإنجليزي عدم نيته الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مشددا على رغبته بالبقاء مع النادي حتى نهاية عقده.

وقال روز في تصريحات صحيفة :"حاولت إدارة توتنهام بيعي في الصيف الماضي فقلت لهم لن أذهب إلى أي مكان آخر وسأستمر بالنادي حتى نهاية عقدي بعد 18 شهر".

وأضاف :" ربما ستسمعون شائعات عن انتقالي في يناير ولكني أؤكد لكم لن أرحل حتى نهاية عقدي".

وتابع :"أخبرني ليفي أنه لن يتم تجديد عقدي في الصيف، احترم ذلك وعلي المضي قدماً".

وأشار :"لدي علاقة ممتازة مع المدرب وأشعر بدعمهم لي بنسبة 100% حتى عندما لا أؤدي بشكل جيد جداً".