رياضة | الأهلي يرفض بيع حارسه

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رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التفريط في خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى مسؤولو النادي الأهلي فاكسا رسميا من إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، يبدي رغبته في التعاقد مع علي لطفي حارس الفريق، لتدعيم صفوفه بالعام الجديد.

وأبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حارسه بقرار الجهاز الفني بعدم وجود أي نية للتفريط في خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وكان لطفي نقل رغبته بالخروج على سبيل الإعارة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في ظل الاعتماد على محمد الشناوي بصفة أساسية، وسعيه للحصول على فرصة المشاركات بصفة رسمية.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد المباراة الودية المقرر إقامتها في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

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وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني حدد موعد المباراة الودية المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأضاف مدير الكرة إن الأهلي سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وسيتم تحديد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

وبدأ النادي الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد يوم الاثنين الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر التدريبي الخارجي في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون؛ استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري.