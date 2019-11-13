رياضة | عاجل.. تأجيل كأس خليجي 24 بسبب الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل كأس خليجي 24 بسبب الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقرر الاتحاد تأجيل موعد انطلاق البطولة ليصبح من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، بدلا من 24 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.
وأوضح الاتحاد أن قراره جاء لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة اللاعبين الدوليين من فريق الهلال الذي يخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا ريد الياباني.
ومن المقرر أن يحل نادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على أوراوا الياباني، يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا
وأكد اتحاد كأس الخليج أن عملية سحب القرعة ستتم غداً الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.
ويخوض الفرق المتنافسة المباريات على استاد خليفة الدولي في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.
يذكر أن سلطنة عمان كانت قد توجت بلقب النسخة الأخيرة على حساب الإمارات بركلات الترجيح.