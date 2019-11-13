رياضة | رسميا.. لجنة المسابقات تعتمد فوز سيراميكا كليوباترا على الزرقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. لجنة المسابقات تعتمد فوز سيراميكا كليوباترا على الزرقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بفوز أبناء سيراميكا بهدفين مقابل للاشئ بناء على تقرير حكم المباراة وتقرير عضو لجنة المسابقات .

كان أحمد حمدى حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا قد أنهاها بعد 20 دقيقة من بدايتها طبقا للوائح نظرا لعدم حضور فريق الزرقا الذى غادر السويس فى التاسعة والنصف من صباح يوم المباراة بداعي تأجيل المباراة لأجل غير مسمى .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة محلقا فى صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثانى ، وبفارق 3 نقاط عن منتخب السويس أقرب منافسيه .

