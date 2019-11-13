رياضة | عاجل.. إعلان موعد الكلاسيكو رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان موعد الكلاسيكو رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة المسابقات الموعد الرسمي والنهائي لمباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري.

وكان الاتحاد الإٍسباني لكرة القدم قد قرر في وقت سابق تأجيل الكلاسيكو في ملعب الكامب نو بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا والتي تطالب بالإنفصال عن إسبانيا.

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وحدد الاتحاد الإسباني ولجنة المسابقات يوم 18 ديسمبر من الشهر المقبل موعداً لكلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو في الجولة العاشرة.

كما قرر الاتحاد إقامة مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدريد التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان ناديي برشلونة وريال مدريد قد وافقوا على خوض لقاء الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر بعد قرار تأجيل المباراة بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا وهو ما دفع الاتحاد الإسباني لتأجيل مباراة الكامب نو حرصاً على سلامة اللاعبين والمشجعين.