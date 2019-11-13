رياضة | نفاد تذاكر مباراة الهلال وأوراوا في إياب دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نفاد تذاكر مباراة الهلال وأوراوا في إياب دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفدت تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد، والتي طرحت عبر الموقع الرسمي لنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويحل نادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على أوراوا الياباني، يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام المبارة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

وكان نادي أوراوا قد طرح تذاكر اللقاء عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، لحضور مباراة الإياب على ملعب "سيتاما" الذي يتسع لـ 63 ألف مقعد، وتم تحديد حوالي ثلاثة آلاف مقعد لجمهور الهلال جميعهم خلف المرمى.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.