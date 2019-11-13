رياضة | ريال مدريد يحدد خليفة كريستيانو في البرنابيو

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استقر نادي ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن ريال مدريد لا يزال يبحث في السوق عن التعاقد مع صفقة مميزة لسد فراغ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو

واضاف الموقع، أن مستوى ماركوس راشفورد المميز حالياً مع مانشستر يونايتد قد جعل ريال مدريد يفتحون من جديد ملف التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راشفورد قد تألق مع مان يونايتد بشكل لافت للنظر بعدما سجل العديد من الأهداف في المباريات السابقة وهو في عمر 22 سنة وسعره لن يقل عن 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد.