رياضة | بعد صفعة بوجبا.. ريال مدريد يدرس عقد صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صفعة بوجبا.. ريال مدريد يدرس عقد صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ريال مدريد الإٍسباني في التفاوض مع بديل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فشل التعاقد معه في الصيف الماضي.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع بوجبا في الصيف الماضي بأوامر من الفرنسي زين الدين زيدان إلا أن النادي الإنجليزي رفض السماح للاعب بالرحيل.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد يرصد التعاقد فيرنانديز لاعب وسط لبشبونة والذي يبلغ سعره 55 مليون يورو

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو يدرس بجدية إمكانية شراءه في سوق الشتاء ويمكن عمل صفقة تبادلية من خلال إبراهيم دياز أو ماريانو لخفض السعر والحصول على توقيع اللاعب بدلاً من الذهاب لدفع أموال باهظة في صفقة بوجبا.