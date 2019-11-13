رياضة | شوقي غريب: هدفي المركز الأول.. أشكو الضغوط وتوقعت سيناريو غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب: هدفي المركز الأول.. أشكو الضغوط وتوقعت سيناريو غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

وقال غريب في المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وإن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلًا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة.

وتابع غريب أنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".

وتابع أن مباراة غانا كانت ممتعة في كرة القدم، 5 أهداف، ممتعة في كل شيء، بجانب استمرارية الضغط على فريق غانا ولم يكن لدينا شك في الفوز بالمباراة، والسبب الرئيسي في الفوز كان الجمهور، الذي ردد كلمة (رجالة) كانت تهز المدرجات، هذه الكلمة تقال للقوات المسلحة لانه مصنع الرجال، الجمهور حول اللاعبين إلي مقاتلين في الملعب، أنا سعيد بالجمهور وأتمنى تواجدهم بكثافة ولن نخذلهم.

وشدد غريب على أن الجهاز الفني سيجتمع اليوم لتحديد تشكيل مواجهة الكاميرون، مع الوضع في الاعتبار أن هدفنا الرئيسي هو الصعود كأول المجموعة، وفي نفس الوقت الروتيشن مهم جدا للحفاظ على اللاعبين، ولكن لياقة وفورمة اللاعبين تأتي مع المباريات ومع الاستمرارية، لدينا الان 6 نقاط ولكن لم يتحدد تواجدنا باستاد القاهرة أو اللعب في ستاد السلام، لذا يجب أن نكون أول المجموعة.

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وشدد غريب على أنه لا يلتفت إلى انتقادات الإعلام، استفاد من النصائح، ولكن لا أرد على الانتقادات، من حقهم الانتقاد، لدي ضغوط شديدة ليست بسبب الانتقادات ولكن الضغوط بسبب انتقاء لاعبين مميزين والتأخر في النتيجة أمام غانا والوقت يمر سريعا ونهدر الفرص، وقلت للاعبين في المحاضرة إن غانا ستسجل من خطأ، والدولة وفرت لنا كل شيء حتي الآن سواء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي او الاتحاد الحالي عمرو الجنايني أو الاتحاد السابق المهندس هاني أبو ريدة، لم نطلب شيء في الأجندة الدولية ويتم رفضه، الدولة دعمتنا بشتي الطرق، ووفرت لنا كل شيء، خططنا للاستعداد للبطولة من فترة طويلة سواء معسكرات أو مباريات ودية وكل شيء تم توفيره، هذا الشريط مر أمامي أثناء التأخر بهدف أمام غانا، ونحن نهدر الأهداف والوقت يمر ويسرقنا ونخرج مهزومين، لذا كنت مضغوطا، اجتهدنا ونجحنا في الفوز على البلاك ستارز.

وقال غريب: "خضت مباراة مالي لعب بطريقة لعب، وأمام غانا لعب بطريقة لعب مختلفة، ثم تم تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، الخبرات التي اكتسبتها من عملي في البطولات الكبرى على مستوى الناشئين أو الكبار، منحتني طريقة للتعامل في المباريات الكبرى، فريق الكاميرون لديه بعض المميزات غير الموجودة في مالي وغانا، نتمنى أن نستغل أخطاء الكاميرون لتحقيق الفوز".

وأوضح مدرب المنتخب في المؤتمر الصحفي، أن لكل مباراة أسلوب لعب، مالي فريق قوي جدا، اذا منحتهم المساحات لن تستطيع مجاراتهم، غانا تلعب بشكل مفتوح أكثر، منتخب غانا ساعدنا بشكل كبير لتراجعه وتركنا نسيطر على الملعب، في وقت من المباراة لعبنا ب4 مهاجمين، لعبنا مع تونس وديا وتأخرنا بهدف وفزنا بأربعة، وأيضا تأخرنا أمام المغرب بهدف وفزنا بهدفين، العودة أمام غانا لم تكن أول مرة يحدث ذلك، كما أننا افتقدنا لاعبين مميزين بسبب الإصابات.

وقال شوقي غريب إن الجرعات التدريبية لا تزيد على 45 دقيقة، الأساسيين ربع ساعة فقط في اليوم التالي، استعادة الاستشفاء يتم بشكل مميز للاعبين، الجهاز الطبي والاستشفاء يقومون بدور مهم جدا مع اللاعبين، مؤهلون علمياً على رأسهم الدكتور أيمن زين، للتعامل بأحدث الطرق في الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بشكل مميز، التجهيز يتم بأسلوب علمي، نحن أسرة واحدة، جهاز فني وطبي وإداري ولاعبين، وحافز البطولة موجود، الحافز الرئيس هو الوصول لطوكيو، بعدها ننظر إلي الفوز بالبطولة، أتمنى أن يتواجد الجمهور المصري بكثافة، سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا في كرة القدم، سنقدم شيئا لبلدنا بإذن الله.

وأشار إلى أن الكاميرون فريق كبير، مصر لها باع كبير مع الكاميرون، سونج لاعب عظيم ولديه خبرة كبيرة، وكان لاعبا كبيرا، جمعتنا أكثر من مقابلة، الكاميرون فريق جماعي، لديه عناصر تمنحه التميز، نقوم بتحليل المباريات وعناصر القوة وعناصر الضعف، أتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الإفريقية سواء مصر أو الكاميرون.

واختتم شوقي غريب تصريحاته بالقول: " الثنائي عمار حمدي وناصر ماهر غير موجودين بالمباراة، ولدينا 19 لاعبا جاهزا للمباراة".