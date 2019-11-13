رياضة | الهلال السعودي يحتل قائمة الأفضل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يحتل قائمة الأفضل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، اليوم الأربعاء، عن أفضل لاعبي الإسبوع عقب مباراة ذهاب نهائي البطولة بين الهلال السعودي و أوراوا الياباني، والتي حقق فيها الزعيم فوزا ثمينا بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

وحصل محمد البريك، لاعب الهلال على أعلى تقييم بنسبة 8.2، إلى جانب تتويجه بلقب لاعب الأسبوع لمساهمته في هدف المباراة الوحيد للهلال، و68 تمريرة حاسمة، وتسديدة على مرمى أوراوا.

وتواجد لاعب الهلال، أندريه كاريلو في المركز الثاني ، بنسبة 8.1، لإحرازه هدف اللقاء الوحيد لصالح الهلال، و53 تمريرة، إلى جانب تسديدتين على شباك الخصم.

فيما جاء عبد الله عطيف، في المركز الثالث بتقييم 7.6 ، ب104 تمريرة، وخلفه لاعب الهلال ياسر الشهراني في المركز الرابع بعد 85 تمريرة وتسديدة واحدة.

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واحتل حارس أوراوا الياباني، هاروكي فوكوشيما، المركز الخامس بعدما تصدى ل4 تسديدات حاسمة علي شباكه.

ومن المقرر أن يحل نادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على أوراوا الياباني، يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ويقام لقاء العودة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.