رياضة | عاجل.. مصطفى محمد مطلوب في ريال مدريد.. والزمالك يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصطفى محمد مطلوب في ريال مدريد.. والزمالك يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر بعد تألقه في مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

ويتواجد أحد كشافة نادي ريال مدريد الإسباني الذي يدعى فيكتور إرنستور، في مصر خلال الوقت الحالي، لمتابعة مباريات البطولة الإفريقية، وانتقاء أفضل المواهب بها.

وجاء على رأس قائمة اللاعبين الذين نالوا إعجاب مندرب ريال مدريد مصطفى محمد الذي تألق خلال المواجهتين الأخيرتين للمنتخب الأوليمبي أمام مالي وغانا ونجح في إحراز هدف بكل مباراة.

وقال مصدر مسئول في نادي الزمالك إن الحديث في هذا الشأن سابق لأوانه، خاصة أن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية.

وتابع: "إذا وصلت عروض رسمية للاعب سيتم دراستها أولاً، لتحديد مدى الاستفادة التي ستعود على النادي وعلى اللاعب أيضاً من ورائها، قبل إبداء الرأي النهائي فيها".

وأضاف: "بأي شكل من الأشكال رحيل اللاعب في يناير مرفوض، خاصة أن الزمالك يعاني من نقص عددي في مركز الهجوم، ويحتاج لتدعيم في هذا المركز، فمن غير المنطقي أن يرحل المهاجم الذي نعول عليه، إلى جانب أننا ليست لدينا النية لرحيل أي لاعب من الأساسين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، على أن يكون البت في أي عروض عقب انتهاء الموسم".

ويقود مصطفى محمد هجوم منتخب مصر من جديد غداً الخميس في مباراة الجولة الثالثة من البطولة الإفريقية أمام منتخب الكاميرون.

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وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.