رياضة | نتائج مصر بدون محمد صلاح.. 11 فوزا وخسائر بالجملة (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مصر بدون محمد صلاح.. 11 فوزا وخسائر بالجملة (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراتي منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وتسببت الإصابة في ابتعاد محمد صلاح عن مباراتي كينيا وجزر القمر رغم حضوره إلى المعسكر ورغبته في المشاركة

نتائج منتخب مصر بدون محمد صلاح

وخسر منتخب مصر 8 مباريات بدون محمد صلاح كان من بينها نتائج ثقيلة، وفاز في 11- وتعادل في 7 لقاءات

خسارة مصر من البرازيل 2-0 وديًا

فوز مصر على نيجيريا 3-2 وديًا

فوز مصر على موريتانيا بثلاثية وديًا

تعادل سلبي ودي بين مصر والعراق

تعادل إيجابي 1-1 بين مصر وعمان وديًا

فوز مصر على قطر بهدفين وديًا

خسارة مصر من غانا بثلاثية وديًا

خسارة مصر من كوت ديفوار 4-2 وديًا

خسارة مصر من قطر بهدف وديًا

تعادل سلبي بين مصر وبتسوانا وديَا

فوز مصر على كينيا بهدف وديًا

فوز مصر 2-1 على مالاوي وديًا

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فوز مصر على تشاد مرتين في تصفيات المونديال

خسارة مصر من الأردن بهدف وديًا

فوز مصر على ليبيا بهدفين وديًا

فوز مصر على بوركينا فاسو بهدفين وديًا

خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف وديًا

تعادل بين مصر وغانا 1-1 وديًا

تعادل بين مصر والكويت 1-1 وديًا

تعادل سلبي بين مصر وكولومبيا وديًا

خسارة مصر من بلجيكا بثلاثية وديًا

فوز مصر على سوازيلاند بهدفين

تعادل مصر والنيجر 1-1

خسارة مصر من نيجيريا بهدف وديًا

فوز مصر على بتسوانا بهدف وديًا

فوز مصر على ليبيريا بهدف وديًا