رياضة | موعد مباراة الاهلي القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاهلي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة الاهلي القادمة، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة بعدما حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد المباراة.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت يوم الاثنين الموافق ٢٥ من نوفمبر الجاري موعد مباراة الاهلي القادمة أمام الجونة والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والجونة:

تقام مباراة الأهلي أمام الجونة على ملعب الأخير في تمام الساعة الخامسة مساءً بعد تحديدها من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام زناتي يوم 25 نوفمبر الجاري في واحدة من أقوي المباريات ببطولة الدوري المصري موسم 2019-2020.

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة:

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ويخوض الأهلي تدريباته بشكل يومي على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد العودة من الإمارات عقب نهاية المعسكر الخارجي هناك والذي استمر لمدة أسبوع.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية يوم ١٧ من الشهر الجاري، بحسب ما ذكره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، وجاري الاتفاق على طرفها.

الأهلي يعاني أمام الجونة:

وتلقي الأهلي ضربة قوية في الأيام الماضية بعد تكرار إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي بالركبة وخضوعه لعملية جراحية جديدة في ألمانيا.

ولم تكن إصابة محمد محمود الأولي للأهلي، بل تعرض لاعب الوسط الآخر حمدي فتحي لإصابة قوية خلال تواجده مع المنتخب الوطني في المعسكر تحضيراً لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وجاءت إصابة حمدي فتحي بمثابة ضربة قوية للمدير الفني السويسري فايلر بعدما اثبتت الفحوصات الطبية تعرضه بقطع في غضروف الركبة وغيابه لمدة لن تقل عن ثلاثة أشهر عقب خضوعه لعملية جراحية هو الآخر في ألمانيا.