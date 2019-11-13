رياضة | أزمة في منتخب كينيا قبل مواجهة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في منتخب كينيا قبل مواجهة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج جون أفيري نجم منتخب كينيا من مواجهة منتخب مصر المقررة غدًا الخميس بافتتاح مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

وأعلن الاتحاد الكيني لكرة خروج أفيري من قائمة المنتخب لأسباب شخصية بينما تم حل أزمة بونيفيس موشيري لاعب الفريق مع التأشيرة.

ورحل أفيري عن فريقه سوفاباكا الكيني دون إذن ناديه وانضم لفريق طنطا المصري، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض إصدار بطاقة دولية مؤقتة له.

قائمة كينيا ضد منتخب مصر

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حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الإثيوبي) – تيموتي أوديامبو (أولينزي ستارز الكيني) – يان أوتيينو (ريد آروز الزامبي).

الدفاع: جوستون أموروا (وازيتو الكيني) – هارون شاكافا (نكانا الزامبي) – جوش أونيانجو (جورماهيا الكيني) – هيلاري وانديرا (توسكر الكيني) – إيريك أوما (فاسالوندز السويدي) – جوزيف أوكومو (إلفسبورج السويدي) – صامويل أولواندي (كاريوبانجي الكيني).

الوسط: تيدي أكومو (زيسكو الزامبي) – جوانا أومولو (سيركل بروج البلجيكي) – كينيث موجونا (جورماهيا الكيني) – أيوب تيمبي (بكين رينهي الصيني) – فيكتور وانياما (توتنهام الإنجليزي) – بونيفيس موشيري (توسكر الكيني) – لورانس جوما (جورماهيا الكيني) – كليف نياكيا (إف سي مصر) – إيريك جوانا أوموندي (برومابوجكارنا السويدي) – إيسوزا وايفون (ليوباردز الكيني).

الهجوم: ميشيل أولونجا (كاشيوا ريسول الياباني) – جيسي وير (زيسكو الزامبي) – جون ماكواتا (ليوباردز الكيني).