رياضة | تفاصيل الصفقة التبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الصفقة التبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الصفقة التبادلية المطروحة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن سان جيرمان يبحث التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة واستغلال هبوط مستواه مع الفريق.

واشار الموقع إلى أن رغبة برشلونة في التعاقد مع نيمار وعودته من جديد إلى ملعب الكامب نو قد تقترب هذه المرة بعد رفض سان جيرمان رحيل اللاعب للكامب في الصيف الماضي.