اونلاين | dawriplus مشاهدة مباراة الشباب وطبرجل بث مباشر اليوم hd مباراة الشباب won ksa بث مباشر دوري بلس

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مشاهدة مباراة الشباب وطبرجل بث مباشر اليوم 13-11-2019 اون لاين ماتش الشباب السعودي ضد طبرجل في كأس خادم الحرمين الشريفين، يستعد فريق طبرجل لمواجهة فريق الشباب في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسوف تقام المباراة على ملعب نادي العروبة، وقد صرحت لجنة المسابقات في الأتحاد السعودي لكرة القدم صباح يوم الخميس الماضي نقل مباراة طبرجل والشباب في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دور الـ 32 والتي من المقرر إقامتها على ملعب العروبة بالجوف وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر المقبل إلى ملعب جامعة الجوف، وذلك بسبب عدم جاهزية أرض ملعب العروبة وذلك بسبب عدم استقرار فترة الزراعة الشتوية.

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بث مباشر مباراة الشباب اليوم ، وجاء هذا القرار طبقاً للوائح المسابقات والبطولات والتي تتضمن نص يفيد أن يحق للجهات المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور على أرض محايدة، أو منع إقامة أي مباراة لأي سبب سواء أمنياً أو لعدم توافر الإمكانيات على أرض الملعب أو أية أسباب قهرية أخرى،وقد صرح المدير الفني لفريق الشباب أن الفريق قد أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة غريمه والفوز عليه، وأشار خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أنه يثق بفريقه وأنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

طبرجل Vs الشباب.

البطولة : كأس خادم الحرمين الشريفين (دور الـ 32).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : ملعب نادي العروبة .

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المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .