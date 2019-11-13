اونلاين | HD بي إن سبورت لايف مشاهدة مباراة نيجيريا وبنين بث مباشر يلا شوت الجديد تابع أونلاين مباراة نيجيريا كورة أتش دي HD

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HD بي إن سبورت لايف مشاهدة مباراة نيجيريا وبنين بث مباشر يلا شوت الجديد تابع أونلاين مباراة نيجيريا كورة أتش دي HD يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة نيجيريا وبنين بث مباشر بتاريخ 13-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا ، في مواجهة هامة وقوية يلتقي منتخب نيجيريا مع نظير منتخب بنين ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، في المواجهة الأولى من المجموعة التي تضم كلا من منتخبات ليسوتو وسيراليون، في تمام السادية مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت ابوظبي، ويدخل المنتخب النيجيري المباراة ولا خيار أمامه سوى الفوز من أجل التأهل لبطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون النسخة القادمة.

نيجيريا Vs بنين .

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

المعلق : نوفل باشي .

موعد المباراة :

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في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .