اونلاين | كورة hd لايف مشاهدة مباراة السنغال والكونغو كورة أون لاين GOAL KOORA بث مباشر السنغال والكونغو تابع لايف

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السنغال والكونغو بث مباشر بتاريخ 13-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا ، في مواجهة هامة وقوية يلتقي غداً الأربعاء الموافق 2019-11-13 منتخب السنغال مع نظيرة منتخب الكونغو في المباراة التى تجمعهم ضمن أول مباريات المجموعة من كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت ابوظبي وسيتم إقامة المباراة بين نيجيريا والسنغال علي أستاد لات ديور،ضمن الجولة الأولى من المجموعة التي تضم كلا من منتخب السنغال و منتخب سوازيلاند و منتخب الكونغو و منتخب غينيا بيساو، ويدخل المنتخب السنغالي المباراة وعينه على الفوز للتأهل إلى أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون الجولة القادمة، ويسعى منتخب السنغال للفوز خاصة وأن الكفة تصب في صالحه ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن يتأهل منتخب السنغال للدور القادم من كأس الأمم الأفريقية، في المقابل يأمل منتخب الكونغو للخروج أيضًا بالثلاث نقاط من المباراة على أمل التأهل، وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي ان سبورت ماكس الرياضية القطرية.

السنغال Vs الكونغو .

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

المعلق : جواد بده .

موعد المباراة :

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في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .