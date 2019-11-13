اونلاين | plus يلا شوت HD مشاهدة مباراة السودان وساوتومي و ربنسيب بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السودان وساوتومي و ربنسيب بث مباشر بتاريخ 13-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا، ينهي المنتخب السوداني استعداداته الأخيرة لمواجهة نظيره ساوتومي و ريتسيب في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا، ويأمل منتخب السودان أن يحقق الفوز الأول له خلال هذه المباراة، وقد صرح المدير الفني للمنتخب السوداني أن مباراة المنتخب السوداني أمام منتخب ساو تومي مباراة هامة ويجب على لاعبي المنتخب السوداني أن يبذلوا أقصى جهودهم حتى يتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم من التأهل إلى البطولة الإفريقية القادمة، وذلك بعد غياب المنتخب السوداني من المشاركة خلال الأربع بطولات الأخيرة، ويسعى لاعبي المنتخب السوداني أن يحققو الفوز وخاصة أنه على أرضه ووسط جماهيره بعد أن شارك المنتخب للمرة الأخيرة خلال عام 2012 بعدما تمكن من التأهل إلى دور ربع نهائي من البطولة، ليغادر البطولة على يد منتخب زامبيا الذي تمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ولم يتمكن في التأهل إلى دور نهائي من البطولة لمدة أربعة بطولات متتالية.

السودان Vs ساوتومي و ربنسيب.

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد الهلال .

المعلق : سوار الذهب .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .