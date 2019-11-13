اونلاين | HD أونلاين star مشاهدة مباراة السودان وساوتومي و برينسيب بث مباشر

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مشاهدة مباراة السودان وساوتومي و برينسيب بث مباشر فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث يستضيف منتخب السودان منتخب ساوتومى و برينسيب في إطار منافسات المرحلة الأولى في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2021، في يوم الأربعاء 13 نوفمبر، على ملعب الجوهرة الزرقاء فى نادي الهلال بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة السودان وساوتومي وبرينسيب بث مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباراة السودان مع ساوتومي و برينسيب فى تغطية مباشرة من خلال موقع كورة اون مشاهدة مباريات اليوم ضمن منافسات المرحلة الاولى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر بما يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية بث مباشر مباريات اليوم لايف.

بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم

كورة مباشر مباريات اليوم فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير ومتابعى كرة القدم العالمية والافريقية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى دور المجموعات بالبطولة الافريقية وتضم كلا من منتخب السودان ومنتخب ساوتومي ومنتخب غانا ومنتخب جنوب أفريقيا يلا كورة لايف مباراة اليوم فى تحديث مستمر.

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كأس الأمم الأفريقية 2021

دور المجموعات – المجموعة الثالثة

مباراة السودان مع ساوتومي و برينسيب

الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الأردن

الساعة 10:00 مساء بتوقيت سوريا

الساعة 10:00 مساء بتوقيت فلسطين