عاجل.. تعرف على موعد الكلاسيكو الجديد

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري.



سبب تأجيل الكلاسيكو

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وكان الاتحاد الإٍسباني لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل الكلاسيكو في ملعب الكامب نو بسبب مظاهرات إقليم كتالونيا والتي تطالب بالإنفصال عن إسبانيا، والوضع الغير جيد الذي تمر به مدينة كتالونيا.

وحددت لجنة المسابقات يوم 18 ديسمبر من شهر ديسمبر المقبل موعداً لكلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو في الجولة العاشرة.

ومن المقرر إقامة مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني ، مناصفة مع ريال مدريد، ولكن البارسا يتفوق بفارق الأهداف على الفريق الملكي.