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الأهلي السعودي يستغنى عن مدافعه المحترف

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الأهلي السعودي

كشفت مصادر سعودية مقربة من نادي أهلي جدة السعودي أن مدافع النادي البوسني "إيرفن زوكانوفيتش" بات على وشك مغادرة النادي خلال فترة الأنتقالات الشتوية القادمة.

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وجاء ذلك بناء على طلب من السويسري "كريستيان جروس" المدير الفني للفريق، الذي ينوي عدم الإعتماد على اللاعب لصالح الثلاثي عبدالباسط هندي ومحمد خبراني ومحمد الفتيل.

كما سينضم للتدريبات مدافع الفريق معتز هوساوي بعد تماثله الشفاء، حيث سينتظر إشتراكه في المباريات وفقاً لصحيفة .

ويستعد الأهلى لمواجهة الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال والنصر.

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