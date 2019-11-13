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شكرا لقرائتكم خبر عن روما يستغني عن نجم الفريق والإنتر يرحب بضمه والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
تعمل إدارة روما الإيطالي على بيع اللاعب فلورينزي، حيث لم يعد لدى نجم الذئاب فرصة سانحة للمشاركة معهم بخروجه من حساب الفريق خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية الموسم الحالي.
وتشير صحيفة "الماتينو" الإيطالية لنية روما الأكيدة ببيعه ولكن عبر عقد صفقة تبادلية مع إنتر ميلان، بحيث أن النيراتزوري لديه رغبة هو الآخر بالتخلص من لاعب بوليتاتو وعلى ما تبدو الصفقة بطريقها للنهاية بشكل رسمي.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الثنائي اليساندرو فلورينزي ووبوليتانو يعيشان أوقاتا سيئة لعد مشاركتهم مع الطرفين، حتى يكون أمر الصفقة بيدء وكيلي اللاعبين لوضع الرتوش الأخيرة عليها.
جدير بالذكر أن انتر ميلان يحتل وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد ٣١ نثطة، فيما يتواجد ذئاب روما بالمرتبة السادسة٢٢ نقطة.
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