شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك «الجريح» يستضيف سموحة.. والأهلي ضيفًا على جزيرة الورد في دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتواصل بطولة دوري المحترفين لرجال كرة اليد ودوري المرتبط لمواليد «2002» الخميس، بتسع مواجهات مهمة في الجولة الثانية عشرة للمسابقة حيث يحل الأهلي متصدر جدول المسابقة حاليا ضيفا على نادي جزيرة الورد على ملعب الأخير في جامعة المنصورة وذلك في الساعة السادسة مساء، ويسبقها مباراة المرتبط في الرابعة عصرا، فيما يستضيف الزمالك في الساعة الرابعة عصرا منافسه سموحه السكندري بصالة الزمالك، وتقام مباراة المرتبط بين الفريقين في الساعة الثانية ظهرا.

وفي نفس التوقيت يلعب طلائع الجيش مع الطيران على ملعب الأول، ويستضيف الزهور فريق البنك الأهلي فيما يواجه فريق 6 أكتوبر نظيره نادي الحوار على صالة جامعة المنصورة.

بينما تقام ٣ مباريات في توقيت واحد هو السادسة مساء ويسبقها مباراة المرتبط في الرابعة عصرا حيث يستضيف الجزيرة فريق أصحاب الجياد السكندري على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي التي يستأجرها الجزيرة بسبب عدم وجود صالة مغطاه بالنادي، فيما يحل سبورتنج ضيفا على الفيوم على صالة الأخير، فيما يواجه حدائق الأهرام مع نظيره المعادي على ملعب استاد 6 أكتوبر الدولي.

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وتختتم مباريات الجولة بمباراة هيليوبوليس والأوليمبي السكندري على ملعب الأول بمدينة الشروق.

ويتصدر الأهلي قمة الجدول حتي الآن برصيد 60 نقطة وبفارق نصف نقطة عن الزمالك في المركز الثاني الذي خسر أمام الجزيرة في الجولة الماضية بنتيجة 32-28 في أكبر مفاجأت البطولة حتي الآن وهي النتيجة التي منحت الأهلي تصدر المسابقة بعد احتساب النقاط الاعتبارية لمرحلتي دوري المرتبط لمواليد «2000» و«2002» التي ترتبط نتائجهما بنتائج مسابقة دوري المحترفين لمرحلة عمومي الرجال حتي نهاية الدور الأول فقط بعدها تدخل أفضل ثمانية أندية في مسابقة المحترفين للرجال في المنافسة بنظام الدوري من دور واحد دون ارتباط نتائجهم بنتائج فرق مرحلتي دوري المرتبط، وفقا للوائح اتحاد كرة اليد المعمول بها حاليا لتشجيع الأندية للاهتمام بالناشئين والشباب.

ويتصدر فريق طلائع الجيش قمة دوري المرتبط مواليد «2000» بعد عشر جولات فقط متساويا مع الأهلي في المركز الثاني برصيد ٢٨ نقطة لكل منهما ولكن الأفضلية للفريق العسكري بفارق «30» هدفا فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة ثم سبورتنج رابعا بفارق نقطة عن الزمالك وهليوبوليس في المركز الخامس برصيد 24 نقطة والجزيرة سادسا برصيد 23 نقطة.

وأسفرت نتائج الأسبوع العاشر للمرحلة عن فوز الزمالك على الزهور بنتيجة 32-27 فيما تعادل الأهلي مع الأوليمبي السكندري 23-23 وهي النتيجة التي حرمت الأحمر من تصدر قمة الجدول فيما فاز الجزيرة على الفيوم 24-15 وطلائع الجيش على سبورتنج 23-18 وهليوبوليس على 6 أكتوبر 34-33 والطيران على المعادي 34-25 والبنك الأهلي على حدائق الأهرام بصعوبة 33-32 وتعادل الحوار مع سموحه 28-28 فيما فاز أصحاب الجياد على جزيرة الورد 30-28.

وفي مرحلة المرتبط لمواليد «2002» يتصدر فريق البنك الأهلي دقمة المسابقة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي في المركز الثاني ثم الزمالك في المركز الثالث متساويا مع سبورتنج في المركز الرابع برصيد «30» نقطة لكل منهما ولكن الأفضلية للأبيض بفارق الأهداف وذلك حتي الأسبوع الحادي عشر للمسابقة قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية عشرة.