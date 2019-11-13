شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يتحدث عن مباراة الكاميرون.. وأهمية حضور الجماهير بكثافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن أهمية مواجهة الكاميرون المقرر لها غدا الخميس، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وقال مدرب منتخب مصر،في المؤتمر الصحفي للمباراة: «الجهاز الفني سيجتمع اليوم لتحديد تشكيل مواجهة الكاميرون، مع الوضع في الاعتبار أن الهدف الرئيسي هو الصعود كأول المجموعة، وفي نفس الوقت تدوير اللاعبين، فهو مهم جدا للحفاظ على اللاعبين، ولكن لياقة وفورمة اللاعبين تأتي مع المباريات ومع الاستمرارية، لدينا الآن 6 نقاط ولكن لم يتحدد تواجدنا باستاد القاهرة أو اللعب في استاد السلام، لذا يجب أن نكون أول المجموعة».

وأضاف غريب: «لا التفت إلى انتقادات الإعلام، لكنى استفيد من النصائح، ولكن لا أرد على الانتقادات، من حقهم الانتقاد، لدي ضغوط شديدة ليست بسبب الانتقادات ولكن الضغوط بسبب انتقاء لاعبين مميزين والتأخر في النتيجة أمام غانا والوقت يمر سريعا ونهدر الفرص، وقلت للاعبين في المحاضرة إن غانا ستسجل من خطأ، والدولة وفرت لنا كل شيء حتي الآن سواء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أو الاتحاد الحالي برئاسة عمرو الجنايني أو الاتحاد السابق برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لم نطلب شيء في الأجندة الدولية وتم رفضه، الدولة دعمتنا بكل الطرق، ووفرت لنا كل شيء، خططنا للاستعداد للبطولة من فترة طويلة سواء معسكرات أو مباريات ودية وكل شيء تم توفيره، هذا الشريط مر أمامي أثناء التأخر بهدف أمام غانا، ونحن نهدر الأهداف والوقت يمر ويسرقنا ونخرج مهزومين، لذا كنت مضغوطا، اجتهدنا ونجحنا في الفوز على البلاك ستارز».

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وتابع: «خضنا مباراة مالي بطريقة لعب، وأمام غانا بطريقة لعب مختلفة، ثم تم تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني مرة أخرى، الخبرات التي اكتسبتها من عملي في البطولات الكبرى على مستوى الناشئين أو الكبار، منحتني طريقة للتعامل في المباريات الكبرى، فريق الكاميرون لديه بعض المميزات غير الموجودة في مالي وغانا، نتمنى أن نستغل أخطاء الكاميرون لتحقيق الفوز».

وأكمل: «لكل مباراة أسلوب لعب، مالي فريق قوي جدا، إذا منحتهم المساحات لن تستطيع مجاراتهم، غانا تلعب بشكل مفتوح أكثر، منتخب غانا ساعدنا بشكل كبير لتراجعه وتركنا نسيطر على الملعب، في وقت من المباراة لعبنا بـ4 مهاجمين، لعبنا مع تونس وديا وتأخرنا بهدف وفزنا بأربعة، وأيضا تأخرنا أمام المغرب بهدف وفزنا بهدفين، العودة أمام غانا لم تكن أول مرة يحدث ذلك، كما أننا افتقدنا لاعبين مميزين بسبب الإصابات».

ووأضاف: «الجرعات التدريبية لا تزيد على 45 دقيقة، الأساسيين ربع ساعة فقط في اليوم التالي، استعادة الاستشفاء يتم بشكل مميز للاعبين، الجهاز الطبي والاستشفاء يقومون بدور مهم جدا مع اللاعبين، مؤهلون علمياً على رأسهم الدكتور أيمن زين، للتعامل بأحدث الطرق في الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بشكل مميز، التجهيز يتم بأسلوب علمي، نحن أسرة واحدة، جهاز فني وطبي وإداري ولاعبين، وحافز البطولة موجود، الحافز الرئيس هو الوصول لطوكيو 2020، بعدها ننظر إلى الفوز بالبطولة، أتمنى أن يتواجد الجمهور المصري بكثافة، سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا في كرة القدم، سنقدم شيئا لبلدنا بإذن الله».

واختتم: «الكاميرون فريق كبير، مصر لها باع كبير مع الكاميرون، سونج لاعب عظيم ولديه خبرة كبيرة، وكان لاعبا كبيرا، جمعتنا أكثر من مقابلة، الكاميرون فريق جماعي، لديه عناصر تمنحه التميز، نقوم بتحليل المباريات وعناصر القوة وعناصر الضعف، أتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الأفريقية سواء مصر أو الكاميرون،

الثنائي عمار حمدي وناصر ماهر غير موجودين بالمباراة، ولدينا 19 لاعبا جاهزا للمباراة».