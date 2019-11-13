شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: يجب الاستمرار بملعب «الرعب».. وهذه الكلمة حولت اللاعبين إلى مقاتلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن أهدافه من مواجهة الكاميرون المقرر لها مساء غدا الخميس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد غريب، أن البعض يظن أن اللقاء بلا قيمة بعد أن حسم الفراعنة التأهل إلى الدور قبل النهائي، لكن هذا غير صحيح ومازال لدى الجهاز الفني هدف كبير من تلك المباراة.

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وقال مدرب منتخب مصر في المؤتمر الصحفي: «صحيح أن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلى استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة».

وأضاف: «سعيد جدا بالحضور الجماهيري، وفي المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير (تعالوا ولن نخذلكم)، خاصة أن استاد القاهرة هو ملعب الرعب لأي منتخب منافس».

وتابع: «مباراة غانا كانت ممتعة في كرة القدم، شهدت 5 أهداف، ممتعة في كل شيء، بجانب استمرارية الضغط على فريق غانا ولم يكن لدينا شك في الفوز بالمباراة، والسبب الرئيسي في الفوز كان الجمهور، الذي ردد كلمة (رجالة) كانت تهز المدرجات، هذه الكلمة تقال للقوات المسلحة لأنه مصنع الرجال، الجمهور حول اللاعبين إلى مقاتلين في الملعب، أنا سعيد بالجمهور وأتمنى تواجدهم بكثافة ولن نخذلهم».