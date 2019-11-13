شكرا لقرائتكم خبر عن ريما الجفالي.. منافسة سعودية في سلسلة سباقات دولية بالدرعية التاريخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تستعد السائقة السعودية ريما الجفالي خلال الشهر الجاري لتحقيق أهم إنجازٍ في مسيرتها كأول سعوديّة تتنافس ضمن سلسلة سباقات دولية تُقام على مسارات بمدينة الدرعية التاريخية، I-PACE eTROPHY«للسيارات الكهربائية، وهي سلسلة السباقات الرسمية التي تقام على هامش البطولة المنتظرة»إيه بي بي فورمولا إي«للسيارات الكهربائية التي ينظمها»الاتحاد الدولي للسيارات" بمدينة الدرعية.

وعبرت ريما الجفالي عن سعادتها بمشاركتها خلال الموسم الثاني من بطولة جاكوار I-PACE eTROPHY الحماسية، مشيره إلى أنها تتطلع لخوض هذه التجربة على حلبة السباق.

وتعد الجفالي أول سعودية تنال رخصة قيادةٍ لسباقات السيارات وتُتوَّج بالمركز الثاني في بطولة كأس «تي آر دي 86» على حلبة مرسى ياس بأبوظبي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، عن الفئة الفضية والمركز الرابع في الترتيب العام، كما واشتملت خبرتها السابقة على المشاركة في سباق تحدي «إم آر إف» للسيارات في الهند.

وتقتصر هذه البطولة على سائقي سيارات I-PACE eTROPHY الكهربائية؛ حيث تتيح للسائقين المستقبلين والمتسابقين من أصحاب الخبرات الواسعة فرصةً مثالية لاستعراض مواهبهم والمنافسة على الساحة العالمية في رياضة السيارات عديمة الانبعاثات.

يذكر أن تذاكر حضور سباق «السعودية» للفورمولا إي- الدرعية"، يمكن استخدامها أيضاً لحضور جميع المنافسات، بما يشمل بطولة ’جاكوار I-PACE eTROPHY‘، ويمكن شراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني: www.diriyahseason.sa.

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وتبدأ أسعار التذاكر لفئة «جراند ستاند» المخصصة ليوم واحد اعتباراً من 450 ريال سعودي حيث تتيح لحامليها مزايا متنوعة تشمل اختيار مقاعد في الصفوف الأمامية ومشاهدة جميع الأنشطة، وزيارة قرية الفورمولا إي، وحضور الفعاليات الترفيهية خارج مضمار السباق، فضلاً عن حضور حفل موسيقي يُحييه هم النجوم العالميين بعد اختتام السباق في نفس اليوم،ويبلغ سعر التذكرة المخصصة ليومين 800 ريال سعودي، بتوفير قدره 100 ريال سعودي، كما تتبدأ أسعار باقات الضيافة الراقية من 2500 ريال سعودي لباقة اليوم الواحد التي تشمل خدمة ركن السيارات وردهات راقية داخلية وخارجية تطل على حلبة فورمولا إي، مع جولات مجانية في حي الطريف المُدرج على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي، بالإضافة إلى وجبات طعام راقية ودخول بفئة الدائرة الذهبية إلى حفل ما بعد السباق ويبلغ سعر باقة اليومين 4000 ريال سعودي.

وتعود فئة نادي ’بوس أموشن‘ مع باقة لمدة يومين فقط تضمن لكم ركن سيارتكم في منطقة كبار الشخصيات ووجبات راقية استثنائية في موقع رائع مطل على السباق، وجولات في مواقع توقف سيارات السباق وورشات الفرق المشاركة ومناطق السائقين، وأفضل فئة في حفلات ما بعد السباق من منصة كبار الشخصيات، بسعر 15 ألف ريال.

ويزخر موسم الدرعية بمجموعةٍ لا تُفوت من الفعاليات الرياضية العالمية والفعاليات الثقافية والعروض الترفيهية المُبهرة على مدى شهرٍ كامل بما يشمل سباق «السعودية للفورمولا إي- الدرعية»، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل تحت شعار «صراع على الكثبان الرملية»، وكأس الدرعية للتنس (فئة الرجال)، ومهرجان الدرعية للفروسية.

وسيحفل موسم الدرعية بفعاليات وتجارب ثقافية متنوعة وتجارب فاخرة للأطعمة والتجزئة، فضلاً عن التجارب الرائعة في «واحة الدرعية»، وجهة الترفيه العملاقة التي تقدم تجارب

متميزةً لجميع أفراد العائلة، علاوةً على ذلك، سيتحول حي البجيري في الدرعية إلى وجهة متميزة لتجارب التجزئة والأزياء الراقية والمأكولات الشهية، كما ستنظم «هيئة تطوير بوابة الدرعية» جولات للسياح والزوار إلى حي الطُّريف التاريخي المُدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، والذي يمثل رمزاً للتاريخ الحضاري الغني للسعودية.

ويمكن شراء التذاكر المخصصة لجميع الحفلات والفعاليات الترفيهية لموسم الدرعية من خلال الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa علماً بأن تذاكر سباق «فورمولا إي» و«نزال الدرعية التاريخي» للملاكمة وكأس الدرعية للتنس (فئة الرجال) مُتاحة للبيع حالياً، وسيتم الإعلان قريباً عن التذاكر المخصصة للفعاليات الأخرى وتذاكر حضور كامل فعاليات موسم الدرعية، ويمكن متابعة الأخبار والإعلانات الخاصة بموسم الدرعية من خلال الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي diriyahseason.