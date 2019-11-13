شكرا لقرائتكم خبر عن «جدة» تُعدّ أخضر السلة للبطولة الخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

دخل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكره الإعدادي في مدينة جدة، استعداداً للمشاركة في البطولة الخليجية (16) التي ستنطلق الشهر الجاري 23 نوفمبر في دولة الكويت.

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ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفى القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني ومساعداه خلدون المولد ويحي المطوع، ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو، وأخصائي علاج طبيعي سليم محمد. وتم اختيار 14 لاعباً للمعسكر: أيوب هوساوي – ثامر محمد – محمد المرواني – مثنى المرواني – فهد السالك – مرزوق المولد – محمد السويلم – مصطفى هوساوي – خالد عبدالجبار – مصعب قاضي – نايف الثعلبي – محمد الصقر – تركي المهنا – ناصر العبسي.

وأوضح المشرف على المنتخب العميد مصطفى القبلي أن المعسكر الحالي، يعد المرحلة الثالثة للمنتخب بعد أن أنهى المرحلة الأولى في رومانيا، والمرحلة الثانية في مصر قبل خوض البطولة، التي ستكون انطلاقة لتصفيات المرحلة النهائية من البطولة الآسيوية التى نسعى الى تحقيقها، مثمناً دعم هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة، بإشراف ومتابعة من رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد، ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي، والمدير التنفيذي عبدالالة الشعيل.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة السلة حقق آخر بطولة خليجية في عام 2005.