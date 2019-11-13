شكرا لقرائتكم شوقي غريب يكشف موعد ظهور دكة المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه سيقوم بالدفع بجميع اللاعبين خلال فعاليات البطولة الأفريقية للشباب تحت 23 سنة المقامة حالياً بمصر عدا مركز وحيد لن يستطيع التدخل فيه.

ويلتقي المنتخب الوطني الأول بنظيره الكاميروني في ختام جولات البطولة الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة وذلك في تمام الثامنة مساء غداً الخميس على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

أضاف شوقي غريب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سيشارك جميع اللاعبين الذين لم يظهروا في المباريات السابقة ومن بينهم ناصر منسي وإمام عاشور وباقي اللاعبين ممن لم يشاركوا في المباريات قبل نهاية البطولة".

وقال شوقي غريب، لدى 19 لاعباً استطعنا اشراك 15 لاعب تقريباً في البطولة حتى الآن ولا شك ان الجميع سيشارك قبل نهائية البطولة وهذا وعد للاعبين والجماهير، مشدداً على أنه سيعمل على ذلك لكن بما لا يقلل من اهمية مباراة الكاميرون المقبلة في البطولة.

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وأشار شوقي غريب إلى مشاركة اللاعبين في المباراة المقبلة أمام الكاميرون وسط تكهنات بالدفع ببعض اللاعبين في التشكيلة الأساسية للمباراة بعد ضمان الفوز في المباراتين الماضيتين.

واستطرد شوقي غريب، الحديث عن اللاعبين الذين لم يشاركوا قائلًا: "جميع اللاعبين سيشاركون لأنهم لا يقلون أهمية عن المجموعة التي تشارك بصفة أساسية لكن هناك ظروف حالت دون ان يكون هناك تأثير سلبي لذلك سيكون توظيفهم وفق المنافسين الذين نواجههم بالبطولة".

وعقد اليوم المؤتمر الصحفي للمنتخب الأولمبي تحدث فيه عن المباراة التي سيخوضها الفريق أمام الكاميرون والتي أكد خلالها انه يخوض المباراة المقبلة بهدف الفوز وتحقيق النقاط الثلاث حتى يستطيع التأهل للدور التالي من بوابة القمة وذلك لخوض منافسات المربع الذهبي بإستاد القاهرة وبين الجماهير المصرية.