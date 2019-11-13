شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد شروطه للموافقة على رحيل مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن موقف النادي الأبيض من رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

الأندية الأوروبية تراقب مصطفى محمد خلال كأس أمم أفريقيا



ويحظى البلدوزر بمراقبة من بعض مندوبي الأندية الأوروبية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما المقامة حالياً في مصر.

مصطفى محمد

مصطفى محمد .. العروض غير رسمية



أكد المصدر أن الحديث عن رحيل مصطفى محمد سابق لأوانه، خاصة أن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية وسيتم التفكير فيه حال وصول عروض رسمية حيث سيتم دراستها أولاً، لتحديد مدى الاستفادة التي ستعود على النادي وعلى اللاعب أيضاً من ورائها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

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مصطفي محمد

مصطفى محمد .. الزمالك يرفض رحيل اللاعب



وأوضح أنه من الصعب الموافقة على رحيل البلدوزر في يناير مرفوض، خاصة أن الزمالك يعاني من نقص عددي في مركز الهجوم، ويحتاج لتدعيم في هذا المركز.

مصطفى محمد

وظهر مصطفى محمد بمستوى متميز خلال المواجهتين الأخيرتين للمنتخب الأولمبي أمام مالي وغانا ونجح في إحراز هدفين بواقع هدف في كل مباراة.

مصطفى محمد