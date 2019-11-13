شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد موعد السفر الرسمي للكونغو لمواجهة مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي نادى الزمالك، سفر بعثة الفريق الكروي إلى الكونغو، يوم 27 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة مازيمبي يوم 30 من الشهر نفسه ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا عقب تخطى عقبة جينيراسيون السنغالى بعد تافوز فى إياب دور الـ32 بهدف نظيف عقب الخسارة فى الذهاب بالسنغال بهدفين مقابل هدف.

وجاء جدول مباريات الزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:-

الجولة الأولي : مازيمبي الكونغولي X الزمالك يوم 29 نوفمبر الجارى.

الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الانجولي يوم 6 ديسمبر المقبل

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الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي X الزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل

الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020

الجولة الخامسة : الزمالك X مازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020

الجولة السادسة : اول أغسطس الانجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.