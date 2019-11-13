شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد موعد السفر الرسمي للكونغو لمواجهة مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء جدول مباريات الزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:-
الجولة الأولي : مازيمبي الكونغولي X الزمالك يوم 29 نوفمبر الجارى.
الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الانجولي يوم 6 ديسمبر المقبل
الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي X الزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل
الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020
الجولة الخامسة : الزمالك X مازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020
الجولة السادسة : اول أغسطس الانجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.
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