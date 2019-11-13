شكرا لقرائتكم مسابقات القسم الثاني تعتمد فوز سيراميكا في مباراة الزرقا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان أحمد حمدى حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا قد انهاها بعد 20 دقيقة من بدايتها طبقا للوائح نظرا لعدم حضور فريق الزرقا الذى غادر السويس فى التاسعة والنصف من صباح يوم المباراة بداعي تأجيل المباراة لأجل غير مسمى .
بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة محلقا فى صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثانى ، وبفارق 3 نقاط عن منتخب السويس أقرب منافسيه .
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