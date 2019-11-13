شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رد الأهلي على عرض الـ145 مليون لشراء رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف مسئولو النادي الاهلي بأن المبلغ الذي طلبه نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي للاستغناء عن رمضان صبحي نهائياً للقلعة الحمراء مُبالغ فيه للغاية ولا يمكن للأهلي أن يدفعه لاتمام الصفقة ، حيث طلب النادي الإنجليزي 7 ملايين جنيه إسترليني اي ما يقرب من 145 مليون جنيه مصري لبيع رمضان صبحي بشكل نهائي للأهلي بعد انتهاء مدة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

الاهلي استعار رمضان صبحي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو ثم جدد الإعارة لمدة موسماً مقابل مليون و600 ألف يورو قبل أن يدرس الاهلي شراء اللاعب نهائياً عل خلفية تألقه اللافت للنظر مع الأهلي وحاجة الفريق لجهوده وقدراته الفنية العالية.

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وحاول مسئولو الاهلي خلال الفترة الماضية "جس نبض" هيدرسيفيد الذى ينافس في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا لشراء رمضان صبحي نهائياً لكن النادي الأنجليزي أعلن أنه لن يحصل على أقل من 7 مليون جنيه إسترليني بل أن هذا المبلغ قابل للزيادة في ظل المستويات الجيدة التى يقدمها رمضان مع الاهلي ومع المنتخب الأولمبي لاسيما وأن هناك عدة أندية أوربية ترغب في شراء اللاعب بنهاية الموسم الجاري بعضها من إيطاليا وإنجلترا.

الأهلي أبلغ وكيل أعمل رمضان صبحي خلال المفاوضات الودية التي تمت خلال الأيام الماضية بأنه سيكون من الصعب للغاية بل من المستحيل دفع 7 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب نهائياً.