شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رد الأهلي على عرض الـ145 مليون لشراء رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحاول مسئولو الاهلي خلال الفترة الماضية "جس نبض" هيدرسيفيد الذى ينافس في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا لشراء رمضان صبحي نهائياً لكن النادي الأنجليزي أعلن أنه لن يحصل على أقل من 7 مليون جنيه إسترليني بل أن هذا المبلغ قابل للزيادة في ظل المستويات الجيدة التى يقدمها رمضان مع الاهلي ومع المنتخب الأولمبي لاسيما وأن هناك عدة أندية أوربية ترغب في شراء اللاعب بنهاية الموسم الجاري بعضها من إيطاليا وإنجلترا.
الأهلي أبلغ وكيل أعمل رمضان صبحي خلال المفاوضات الودية التي تمت خلال الأيام الماضية بأنه سيكون من الصعب للغاية بل من المستحيل دفع 7 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب نهائياً.
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