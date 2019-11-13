شكرا لقرائتكم المصري ينعي وفاة رمزه السابق "الحارتي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، واللواء محمود المر المدير التنفيذي ، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين بخالص الحزن والأسى وفاة عوض الحارتي أحد رموز النادي المصري على مدار تاريخه. وخدم الحارتي القلعة الخضراء لأكثر من ستين عاماً لاعباً ومدرباً ومديراً فنياً بالإضافة لتوليه منصب المدير التنفيذي للنادي المصري لسنوات طويلة. Advertisements ويشاطر النادي المصري رمزه الراحل عوض الحارتي و جماهيره الأحزان في وفاة نجمها التاريخي ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر اليوم .

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