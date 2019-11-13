شكرا لقرائتكم تريزيجيه ينشر صورة مع حجازي وكهربا من معسكر المنتخب الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، جمعته بالثنائي الدولي أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الانجليزي، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب لاعب نادي أفيس البرتغالي، داخل معسكر الفراعنة المقام في برج العرب استعداداً لمواجهة جزر القمر وكينيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، استقر على السفر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخبها يوم 18 من الشهر نفسه في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وذلك بناء على نصيحة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الذى طالب بالسفر المبكر للتعود على الأجواء هناك قبل مواجهة جزر القمر.

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ويخضع لاعبو الفراعنة لحالة استشفاء فى اليوم التالى لمباراة كينيا على ملعب برج العرب قبل أن يتم إعلان القائمة النهائية التى ستسافر إلى جزر القمر والتى تتضمن 23 لاعبًا فقط من بين الـ26 لاعبًا الذين يتواجدون في مباراة كينيا بعد انضمام المحترفين.