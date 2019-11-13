شكرا لقرائتكم الأخضر يبحث عن الصدارة أمام منتخب أوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع المنتخب السعودي لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب أوزبكستان يوم الخميس، في المواجهة التي يحتضنها ملعب باختاكور المركزي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقدّم الأخضر أداءً متذبذباً في هذه التصفيات على غير العادة حيث اكتفى بالتعادل مرتين أمام اليمن وفلسطين وفاز على نظيره منتخب سنغافورة.

ويأمل المنتخب السعودي الذي تعادل سلبياً في آخر مباراة له أمام فلسطين، أن يتصدر المجموعة بفوزه على أوزبكستان الذي يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن الأخضر.

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واختار الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر 24 لاعباً لخوض مواجهتي أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المزدوجة ومباراة باراغواي الودية التي ستقام على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض يوم الثلاثاء المقبل. وتلقى رينارد ضربةً موجعة بعد أن استبعد اللاعب عبدالفتاح عسيري أحد نجوم الأخضر في التصفيات من مواجهتي أوزبكستان وباراغواي بسبب الإصابة التي لحقته به في التدريبات.

وسيكون المنتخب السعودي في وضع جيّد في حال حقق الفوز والذي سيصعد به للصدارة بفارق نقطتين عن أوزبكستان لاسيما وأن التصفيات ستتوقف لمدة 4 أشهر قبل عودتها في شهر مارس من العام الجديد.

وفي المقابل يتطلع منتخب أوزبكستان لمواصلة انتصاراته والمحافظة على صدارته، بعد فوزه في آخر مباراتين أمام اليمن وسنغافورة. وكان منتخب أوزبكستان قد بدأ مشواره بالخسارة أمام مضيفه منتخب فلسطين 2-صفر، قبل أن ينتصر على ضيفه منتخب اليمن 5-صفر، وعلى مضيفه منتخب سنغافورة 3-1.