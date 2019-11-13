شكرا لقرائتكم فيا يعلن اعتزاله اللعب بعد نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن لاعب كرة القدم الإسباني الشهير ديفيد فيا يوم الأربعاء اعتزاله اللعب بمجرد انتهاء الموسم الحالي في الدوري الياباني لكرة القدم خلال يناير المقبل.

وقال فيا 37، عاما، الذي يلعب حاليا لفريق فيسيل كوبي الياباني: بعد 19 عاما كلاعب محترف، قررت إنهاء مسيرتي الكروية بنهاية الموسم الحالي... أود توجيه الشكر لكل الفرق التي لعبت لها والمدربين والزملاء الذين ساعدوني على تقديم هذه المسيرة الرائعة والاستمتاع بها، أشكر عائلتي التي كانت حريصة على مساندتي دائما".

وسبق لفيا أن لعب للعديد من الفرق منها برشلونة وأتلتيكو مدريد وبلنسية وريال سرقسطة في إسبانيا ونيويورك سيتي الأميركي. وتوج فيا بلقب الدوري الإسباني مع كل من برشلونة وأتلتيكو وبلقب كأس ملك إسبانيا مع كل من ريال سرقسطة وفالنسيا.

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ولعب فيا دورا بارزا في فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008) وكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا. كما يستحوذ اللاعب المخضرم على لقب الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفا سجلها في 98 مباراة دولية خاضها مع الفريق.

وكان فيا أعلن يوم الثلاثاء أنه وعدد من المستثمرين سيبدأون في إدارة نادي نيويورك بعد شرائه رسميا. ويبدأ الفريق مسيرته في الدوري الأميركي عام 2021 تحت اسم كوينزبورو.

وأشار فيا إلى أنه يسعى لإنهاء الموسم الحالي بشكل جيد مع فيسيل كوبي ليكون ختاماً جيداً لمسيرته الاحترافية.