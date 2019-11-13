شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف رد الأهلى على عرض الـ145 مليون لشراء رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف مسئولو النادى الأهلى أن المبلغ الذى طلبه نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً للقلعة الحمراء مُبالغ فيه، ولا يمكن للأهلى أن يدفعه لإتمام الصفقة، حيث طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى أى ما يقرب من 145 مليون جنيه مصرى لبيع رمضان صبحى بشكل نهائى للأهلى بعد انتهاء مدة الإعارة بنهاية الموسم الجارى.

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