شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات القسم الثانى تعتمد فوز سيراميكا كليوباترا على الزرقا بهدفين نظيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بفوز أبناء سيراميكا بهدفين مقابل للاشئ بناء على تقرير حكم المباراة وتقرير عضو لجنة المسابقات .

كان أحمد حمدى حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا قد انهاها بعد 20 دقيقة من بدايتها طبقا للوائح نظرا لعدم حضور فريق الزرقا الذى غادر السويس فى التاسعة والنصف من صباح يوم المباراة بداعي تأجيل المباراة لأجل غير مسمى .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة محلقا فى صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثانى ، وبفارق 3 نقاط عن منتخب السويس أقرب منافسيه .