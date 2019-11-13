الإسماعيلى يبحث عن ظهير أيسر ومهاجم فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو الإسماعيلى مجهوداتهم للبحث عن ظهير أيسر ومهاجم مميزين فى صفوف المنتخبات المتواجدة بالقاهرة للمشاركة فى كأس كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى انطلقت فعاليتها مساء الجمعة بمصر وتستمر إلى 22 نوفمبر الجارى. ويأمل مسئولو الدراويش فى إيجاد لاعبين مميزين فى هذين المركزين وبمبالغ مالية مناسبة لإمكانيات النادى، من أجل التحرك للتعاقد معهم فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أن التعاقدات التى أبرمها الدراويش خلال الميركاتو الصيفى الماضى، لم تشمل أى ظهير أيسر، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يقرر الاعتماد على المدافع إبراهيم أبو اليزيد، ظهير أيسر، لحل الأزمة التى يعانى منها الفريق بصفة مؤقتة فضلا عن حاجة الفريق لمهاجم أجنبى قوى لقيادة خط هجوم الدراويش بجانب المهاجمين المتواجدين. ويستعد الإسماعيلى لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى الممتاز بجانب لقاء الإياب بالإمارات أمام الجزيرة، فى إطار الدور ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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