شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصرى البورسعيدى ينعى عوض الحارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، واللواء محمود المر، المدير التنفيذى للنادى، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون بخالص الحزن والأسى عوض الحارتى أحد رموز النادى المصرى على مدار تاريخه، والذى خدم القلعة الخضراء لأكثر من ستين عاماً لاعباً ومدرباً ومديراً فنياً بالإضافة لتوليه منصب المدير التنفيذى للنادى المصرى لسنوات طويلة.

ويشاطر النادى المصرى رمزه الراحل عوض الحارتى وجماهيره الأحزان فى وفاة نجمها التاريخى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر اليوم.