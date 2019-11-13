شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفاوض أبو طالب العيسوى لقيادة الفريق خلفا لمحمد عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو بتروجت فى مفاوضات جادة مع أبو طالب العيسوى المدير الفنى السابق للإسماعيلى والقناة السابق والعائد من رحلة تدريبية مع فريق العروبة العمانى.

ومن المقرر أن يعقد أبو طالب العيسوى جلسة مع مسئولى بتروجت غدا لوضع التصور النهائى للفريق فى المرحلة المقبلة ووضع شروطه المادية فى ظل رغبته فى التعاقد مع أحد الفرق المنافسة على الصعود للأضواء.

يذكر أن أبو طالب العيسوى نجح فى المنافسة العام الماضى مع القناة حتى الأسبوع الأخير فى الموسم الذى تأهل فيه إف سى مصر بشق الأنفس لدورى الأضواء.

ويحتل بتروجت المركز الثامن بجدول المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من تعادل امام جمهورية شبين فى الأسبوع الأول والفوز على الداخلية، بينما خسر فى لقاءين أمام سيراميكا كليوباترا والنصر.