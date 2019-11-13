شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نساء لا تعرف المستحيل فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة تألق عدد كبير من اللاعبين واللاعبات فى مختلف الرياضات، ونجاحهم فى حصد الكثير من البطولات والألقاب بمختلف البطولات.

لكن الملفت للنظر هو تألق لاعبات وسط تغلبهن على الظروف التى يعانين منها، ليرفعن شعار لا نعرف المستحيل فى الرياضة.

ومنهن فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وفايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى، وكذلك لبنى مصطفى بطلة العالم فى السباحة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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