شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ودية الأهلى خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن الجهاز الفنى بقيادة فايلر حدد موعد المباراة الودية المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الحالية التى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى فى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وقال مدير الكرة إن الأهلى سيخوض مباراة ودية يوم 17 نوفمبر الجارى، وذلك خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وسيتم تحديد طرفها بعد الاتصالات التى يجريها الجهاز الإدارى بالنادى.

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وبدأ النادى الأهلى المرحلة الثانية من فترة الإعداد يوم الاثنين الماضى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر التدريبى الخارجى فى الإمارات والذى استمر لمدة أسبوع.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون؛ استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ومواجهة النجم الساحلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجارى.