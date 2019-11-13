شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد مباريات الدور الربع نهائى من بطولة دورى المرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة.

ووفقا لجدول المباريات فتقام مباريات الذهاب يومى 15 و16 نوفمبر الجارى، ومباريات العودة، يوم 19 من نفس الشهر.

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يلتقى يوم 15 نوفمبر مصر للتأمين مع الجزيرة، بينما يلتقى فى اليوم التالى الزمالك مع سموحة، وسبورتنج مع الاتحاد، والأهلى مع الجيش.

تقام المباريات على صالات الأندية التى ذكرت أولا عدا لقاء التأمين والجزيرة يقام على صالة مدينة نصر، ولقاء الأهلى والجيش بصالة الجيش، بعد قرار اتحاد السلة بنقل مباراة الأهلى على صالة أخرى على خلفية أحداث مباراة القمة فى كأس مصر.

يذكر أن الأهلى اختار صالة طلائع الجيش لمباراته أمام الطلائع فى ربع نهائى الدورى، تنفيذا لقرار اتحاد كرة السلة.