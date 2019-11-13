شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ينشر صورة برفقة حجازى وكهربا من معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، جمعته بالثنائى الدولى أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الإنجليزى، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب لاعب نادى أفيس البرتغالى، داخل معسكر الفراعنة المقام فى برج العرب استعداداً لمواجهة جزر القمر وكينيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، استقر على السفر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخبها يوم 18 من الشهر نفسه فى إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021، وذلك بناء على نصيحة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الذى طالب بالسفر المبكر للتعود على الأجواء هناك قبل مواجهة جزر القمر.

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ويخضع لاعبو الفراعنة لحالة استشفاء فى اليوم التالى لمباراة كينيا على ملعب برج العرب قبل أن يتم إعلان القائمة النهائية التى ستسافر إلى جزر القمر والتى تتضمن 23 لاعبًا فقط من بين الـ26 لاعبًا الذين يتواجدون في مباراة كينيا بعد انضمام المحترفين.