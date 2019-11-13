مدافع الأهلى يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد فتوى الخبير الألمانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمود متولى، لاعب الأهلى مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الخاص به خلال الأسبوع المقبل بعد الاطمئنان بشكل تام على حالته من خلال الفحوصات الطبية التى أجراها مؤخرا فى الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير الذى أقيم بدبى.
وأكد الجهاز الطبى بالنادى أن متولى يخضع لجلسات علاج طبيعى وجلسات فى الجيم، وهو منتظم فى برنامجه العلاجى داخل مقر النادى بالجزيرة لتجهيزه للمرحلة الجديدة قبل العودة إلى المشاركة الجماعية.
وأوضح الجهاز الطبى أنه سيتم تأجيل إجراء أشعة جديدة لمتولى فى الوقت الحالى، خاصة أنه سبق أن أجرى أشعة فى معسكر الفريق الأخير الذى أقيم فى الإمارات، وتم عرضها على الاستشارى الألمانى الذى أوصى بضرورة استكمال البرنامج العلاجى للاعب.
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