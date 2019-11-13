لا يعرف طريق الفوز.. كشف حساب فارياس مع الطلائع بعد 125 يوماً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت علاقة البرازيلى سيرجيو فارياس بنادى طلائع الجيش بعد 125 يوماً تولى فيها تدريب الفريق الذى يقبع فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين. وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق. وقاد فارياس طلائع الجيش فى ثلاث مباريات لم يحقق الفوز فى أى منها، حيث خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما تأجلت ثلاثة مباريات أخرى للفريق لم تلعب حتى الآن. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

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