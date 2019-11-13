مفاجأة مدوية.. برشلونة يقرر الاستغناء عن هداف الفريق

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

برشلونة

يفكر نادي برشلونة بجدية الاستغناء عن هداف فريقه مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت شبكة "espn" البريطانية، في تقرير لها صباح اليوم الاربعاء على أن إدارة برشلونة تدرس بجدية رحيل لويس سواريز عن صفوف الفريق خاصة وأن الاورجورياني لم يتبقى في عقده الكثير وينتهي في يونيو 2021 لذلك يفضل النادي بيعه بالصيف المقبل من أجل الاستفادة المالية وراء بيعه

وأشار الموقع إلى أن لويس سواريز ينوي خوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي بالفترة المقبلة وهو يملك عدة عروض من الفرق الأمريكية مثل إنتر ميامي الذي يملكه ديفيد بيكهام.

ويضع برشلونة عدة أسماء لتعويض لويس سواريز مثل لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والجابوني إيميريك أوباميانج من آرسنال.