قائد ميلان السابق يفجر مفاجأت: قتلوني نفسيا ورفضوا منحي فرصة الظهور لتوديع جماهيري

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

بعد عام ونصف من التجميد والتهميش والتزام الصمت منعا لإثارة المشاكل والأزمات داخل جدارن الروسونيري ، خرج ريكاردو مونتوليفو لاعب وسط المنتخب الإيطالي وقائد ميلان السابق الي الاعلام وتحدث عن أيامه الأخيرة في ميلانو عبر صحيفة كورييري ديللو سبورت التي أجرت حوار معه في الصباح الباكر .



بدا ريكاردو في الحديث عن ظهوره الاخير بقميص ميلانو ضد اتالانتا والتي أقيمت بملعب أتليتي أزوري بمدينة بيرجامو الإيطالية في مايو 2018.

"توقفت في عمر الثالثة والثلاثون ، لعبت المباراة الاخيرة في مايو 2018 ، في اتليتي ازورى دا إيطاليا ، حيث كنت هناك لأول مره قبل 16 عاما. ولكن في العام والنصف الماضيين ، تم تهميشي ، ولم يكن لدي اي أجوبة عما يحدث معي. ليس لدي ضغينة ، أولئك الذين لم يحترموني وأولئك الذين ارتكبوا خطا في حقي سيقوم كل منهم بمراجعة ومحاسبة ضميره. انا لم يسبق لي ان كنت من داعمين الفوضي انا دوما مع النظام ، انا متسامح ولكن هذه المرة ردة فعل . انا لم أتحدث إلى الصحف ، أردت الحب لميلان في كل الأوقات ، لم أتمكن من النظر في المراة عندما ابلغوني بالتجميد ، لم احصل حتى علي فرصه لتوديع المشجعين بعد سبع سنوات ليا هنا ".

تابع مونتى الحوار وتحدث عن قرار الإدارة بمنعه من السفر في جولة الفريق التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية استعداد لاستئناف مباريات الدورى الايطالي

"بعد موسم الذي توقفت عن اللعب في يناير ، المدرب قال لي انني لا ازال جزءا من المجموعة ، ولكن من دون عمل محدد. قبل مغادرتي لجولة الولايات الامريكية ، راسلني مدير الفريق: "أنت لن تذهب " ، دون سبب. ثم وصلت اليوت للإدارة ومعها المديران الجديدان ليوناردو و مالديني ، لم يتغير الموقف وبقيت بمفردى هنا رغم جاهزيتي الجسدية.

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اكمل ريكاردو مونتوليفو وتحدث عن حادثة سحب شارة القيادة منه ومنحها للاعب الجديد بونوتشي عكس رغبته الشخصية.

"لم أقرر ان أسلمها إلى بونوتشي ، يونغ لي مالك ميلان الإيطالي قبل صندوق اليوت قال لي ان القائد سيكون أحد من اللاعبين الجدد. أوضحت انني لم أوافق ، وطلبت احترام التسلسل الهرمي الخاص بالفريق " الأقدمية" ، لكنه في النهاية نفذ ما حدثني عنه وأصبح بونوتشي قائد الفريق في وجودى "

قتلت نفسيا عما أخبرني جاتوزو أن استدعائي للمشاركة مع الفريق بسبب إصابة بعض الشباب هكذا وصف ريكاردو مونتوليفو شعوره عما أخبره جاتوزو أن استدعائه ليس قيمته الفنية واحتياج الفريق له انما لاستكمال عدد اللاعبين في المران.

" جاتوزو استدعاني للمشاركة في مران التمرين ظنت أنه اختياره الشخصي لكنه صدمني وأخبرني أن مجيء هنا لان لاعبي من فئة الشباب وهما بريتشيانيني وتوراسي مصابان".

تحدث قائد فيورنتينا وميلان السابق عن سبب عدم انضمامه الي أحد الأندية بعد نهاية تعاقده مع ميلان في يونيو ٢٠١٩ .

"بعض الفرق تحدثت معي ، لكن عندما علموا باني لم اشارك منذ سنة اختفوا ،انا لم ارفض اي عروض طرحت علي لاننى اريد اللعب"